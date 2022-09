Una piattaforma di criptovalute ha accreditato per sbaglio 10 | 5 milioni di dollari a una cliente

fabiochiusi : Immagino sia parte dell'ironia involontaria di bassa lega di questa campagna elettorale il fatto che mentre tutti i… - Mov5Stelle : ? Per incrementare la capacità di prodotti e servizi anche delle piccole e medie imprese agricole e artigiane è uti… - fanpage : La lista di Marco Cappato “Referendum e Democrazia” è stata ufficialmente esclusa dalla competizione elettorale.“Su… - m4nzi : Parere non richiesto: nel 2022 un fuori sede dovrebbe poter votare tramite #SPID su una piattaforma digitale congen… - opinionistamaxi : @EFlipper324 @lordpeto @fcancellato @SarahConnor_18 È normale quando una piattaforma si espande, conviene prima di… -

Lasciati alle spalle i tempi in cui erano loro sotto la lente d'ingrandimento dei 'grandi' inspesso snobbata o criticata, i tiktoker osservano, mossi da un misto di curiosità e ...... 'le numerose richieste pervenute nel primo giorno di attivazione della' per richiedere ... Ad affermarlo innota è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico ...Sopratutto se spetta ai tiktoker l’ultima parola sull’uso della piattaforma da parte dei politici. Lasciati alle spalle i tempi in cui erano loro sotto la lente d’ingrandimento dei “grandi” in una ...Famosi lo sono già. Ma non è detto che diventino pure tiktoker. Per il momento, si accontentano di esserci, tra gaffe e video bizzarri. Lontani dalla promozione a pieni voti ma ...