Ucraina | Unione scrittori chiede chiusura del Museo Bulgakov a Kiev

Kiev, 31 ago. (Adnkronos) - L'Unione Ucraina degli scrittori ha chiesto che venga chiuso il Museo intitolato allo scrittore russo Mykhail Bulgakov a Kiev. "Bulgakov è uno dei precursori del famigerato 'mondo russo' - ha scritto il sindacato sul suo sito ufficiale - e questo si riflette chiaramente nei suoi libri 'pericolosi', dove ha glorificato non solo gli zar e la monarchia, ma anche la crudeltà disumana che è propria dei russi ed è la caratteristica principale della nazione russa. Il suo atteggiamento sprezzante e arrogante nei confronti dell'Ucraina provoca solo rabbia sincera e senso di disgusto". L'organizzazione ha aggiunto che la presenza dello scrittore, "noto per le sue opinioni ucrainofobiche", nello spazio culturale ...

