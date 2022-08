Traffico Roma del 31-08-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Traffico in via di normalizzazione lungo il raccordo rimangono rallentamenti e file in carreggiata esterna tra la Colombo e l’ardeatina code per la carreggiata sulla Cassia bis tra il raccordo e prima porta si procede in fila sulla Cassia in uscita dalla capitale tra via di Grottarossa e la Giustiniana sempre verso la Giustiniana code anche sulla Trionfale a partire da via Nicola Tagliaferri file in uscita da Roma anche sulla Colombo tra Vitinia e Casal Bernocchi in città la polizia locale Ci segnala un incidente in via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla possibili rallentamenti fino al 5 settembre Torino Turni per la manutenzione del Ponte del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria 22/6 verso l’Eur chiuse di conseguenza le rampe di accesso da viale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazionein via di normalizzazione lungo il raccordo rimangono rallentamenti e file in carreggiata esterna tra la Colombo e l’ardeatina code per la carreggiata sulla Cassia bis tra il raccordo e prima porta si procede in fila sulla Cassia in uscita dalla capitale tra via di Grottarossa e la Giustiniana sempre verso la Giustiniana code anche sulla Trionfale a partire da via Nicola Tagliaferri file in uscita daanche sulla Colombo tra Vitinia e Casal Bernocchi in città la polizia locale Ci segnala un incidente in via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla possibili rallentamenti fino al 5 settembre Torino Turni per la manutenzione del Ponte del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria 22/6 verso l’Eur chiuse di conseguenza le rampe di accesso da viale ...

VAIstradeanas : 19:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - ago_no : Il traffico a Roma nel mese di agosto…. - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma - Napoli, dalle ore 16:30 traffico ferroviario rallentato tra Salone e Labico per un… - LuceverdeRoma : ??#Treni - Linea AV Roma-Napoli ??Il traffico è rallentato > Napoli per un guasto ai sistemi di gestione tra Salone… - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea AV Roma-Napoli ??Il traffico è rallentato > Napoli per un guasto ai sistemi di gestione tra Salone… -