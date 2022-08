Roma, lesione per Kumbulla ed El Shaarawy: tornano dopo la sosta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tegola per la Roma di Josè Mourinho. C’è lesione per Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla che si sono sottoposti oggi agli esami strumentali dopo gli infortuni muscolari subiti durante la partita contro il Monza, valida per la quarta giornata di Serie A. Il difensore deve fare i conti con una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per l’azzurro gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra. Entrambi torneranno dopo la sosta. Il resto della squadra, dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, tornerà ad allenarsi domani alle 16:00. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tegola per ladi Josè Mourinho. C’èper Stephan Ele Marashche si sono sottoposti oggi agli esami strumentaligli infortuni muscolari subiti durante la partita contro il Monza, valida per la quarta giornata di Serie A. Il difensore deve fare i conti con unadel bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per l’azzurro gli esami hanno evidenziato unaal muscolo psoas della coscia sinistra. Entrambi tornerannola. Il resto della squadra,il giorno di riposo concesso da Mourinho, tornerà ad allenarsi domani alle 16:00. SportFace.

