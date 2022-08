Rientro a scuola: con l’inflazione la prima campanella costa il 7% in più del 2021 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Carta, plastica, tessili e adesivi. Materie prime essenziali per la realizzazione del materiale scolastico che verrà utilizzato da qui a poche settimane dagli alunni italiani che torneranno sui banchi di scuola. Ma se il costo delle materie prime – causa inflazione e crisi energetica – da mesi non smette di aumentare, a cascata l’intera filiera sta subendo fortissimi rincari che si faranno sentire sulle tasche delle famiglie italiane al momento di mettersi in fila dal cartolaio e soddisfare la lista di materiale scolastico fornita dagli istituti scolastici. Perché ormai anche mandare un figlio a scuola è un lusso, specie se si sta dietro a mode e marche. Rientro a scuola: +7% per le famiglie italiane Secondo il Codacons arrivare in ordine alla prima campanella costerà il 7% in più a ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 agosto 2022) Carta, plastica, tessili e adesivi. Materie prime essenziali per la realizzazione del materiale scolastico che verrà utilizzato da qui a poche settimane dagli alunni italiani che torneranno sui banchi di. Ma se il costo delle materie prime – causa inflazione e crisi energetica – da mesi non smette di aumentare, a cascata l’intera filiera sta subendo fortissimi rincari che si faranno sentire sulle tasche delle famiglie italiane al momento di mettersi in fila dal cartolaio e soddisfare la lista di materiale scolastico fornita dagli istituti scolastici. Perché ormai anche mandare un figlio aè un lusso, specie se si sta dietro a mode e marche.: +7% per le famiglie italiane Secondo il Codacons arrivare in ordine allacosterà il 7% in più a ...

