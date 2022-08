Prepara questa salsa allo yogurt per condire carne | pesce e insalate | Ottima per la dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lache dà sprint aLache dà sprint a. Seguire una dieta a volte può portare a veri e propri stati di depressione, perché un’improvvisa e drastica diminuzione della quantità e della qualità del cibo assunto giornalmente può influire sui livelli ormonali e provocare un drammatico calo dell’umore. Altre volte non si arriva alla depressione, ma ci si va vicino: alzi la mano chi non si intristisce davanti a una misera insalata, albollito o alla fettina di pollo. Non a caso, lo chiamano cibo da ospedale… Ma ci sono modi per rendere vivace e invitante anche il piatto meno appetitoso. ...