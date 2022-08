Poliziotti con la testa di maiale. “Frah Quintale e Fedez chiedano scusa alle forze dell’ordine” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Il fotomontaggio che ritrae alcuni Poliziotti col volto coperto da maschere di maiale sul post di instagram di Frah Quintale, dopo il concerto di Catania, lo trovo disgustoso e deplorevole e che auspico venga giudicato e punito per come merita”. Lo dichiara in una nota Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia. “Offendere i nostri servitori dello Stato che rischiano la vita per proteggerci e garantire l’ordine pubblico richiama pure il noto cantante Fedez che nel testo della sua canzone usa questa espressione ‘Tu come li chiami’ definisce i rappresentanti delle forze dell’ordine ‘infami figli dei cani’ e Fedez conta milioni di followers e come personaggio pubblico ha delle precise responsabilità oggi più di ieri come artista ma anche e soprattutto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Il fotomontaggio che ritrae alcunicol volto coperto da maschere disul post di instagram di, dopo il concerto di Catania, lo trovo disgustoso e deplorevole e che auspico venga giudicato e punito per come merita”. Lo dichiara in una nota Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia. “Offendere i nostri servitori dello Stato che rischiano la vita per proteggerci e garantire l’ordine pubblico richiama pure il noto cantanteche nel testo della sua canzone usa questa espressione ‘Tu come li chiami’ definisce i rappresentanti delle‘infami figli dei cani’ econta milioni di followers e come personaggio pubblico ha delle precise responsabilità oggi più di ieri come artista ma anche e soprattutto ...

