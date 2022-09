Playstation Plus: Leak svela i giochi gratis di Settembre 2022 per PS4 e PS5 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tramite un Leak , cosi come successo in passato, sono stati svelati i giochi gratis di Settembre 2022 di Playstation Plus per PS4 e PS5. Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, l’indiscrezione sui nuovi giochi gratis è arrivata dal sito francese Dealabs, che ha già dimostrato la propria affidabilità in precedenza e avrebbe già confermato l’identità del Leaker. Secondo quanto rivelato da Dealabs, ecco quali sarebbero i nuovi giochi gratis che a breve dovrebbero essere annunciati per Playstation Plus: Need for Speed Heat – PS4 TOEM – PS5 Granblue Fantasy Versus – PS4 Nei panni di un pilota determinato a farsi un nome ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tramite un, cosi come successo in passato, sono statiti ididiper PS4 e PS5. Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, l’indiscrezione sui nuoviè arrivata dal sito francese Dealabs, che ha già dimostrato la propria affidabilità in precedenza e avrebbe già confermato l’identità deler. Secondo quanto rivelato da Dealabs, ecco quali sarebbero i nuoviche a breve dovrebbero essere annunciati per: Need for Speed Heat – PS4 TOEM – PS5 Granblue Fantasy Versus – PS4 Nei panni di un pilota determinato a farsi un nome ...

