Operaio muore nel Varesotto incastrato in un macchinario

Un Operaio di 59 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in una azienda che produce griglie di ferro a Malgesso, nel Varesotto. Sul posto sono intervenuti il 118, con l'elisoccorso, un'...

