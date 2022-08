“Non sono guarito in 3 giorni” la replica di Fedez a chi lo attacca per il cancro (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Non sono guarito in tre giorni dal tumore”, risponde così Fedez a un post scritto da un’utente ma diretto a Chiara Ferragni, in cui si alludeva che il rapper milanese avesse usufruito dei favori del suo status di vip per accedere a delle cure tempestive per il cancro al pancreas operato a marzo 2022. Vi raccomandiamo... "Ho paura di morire": gli audio di Fedez dallo psicologo prima dell'operazione Nelle ultime storie Instagram il rapper ha pubblicato la seduta fatta il giorno in cui aveva scoperto del suo tumore al pancreas. Tra i singhiozzi... La critica al cantante è arrivata da Serena Mazzini, social media manager, che ha scritto direttamente all’imprenditrice digitale ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Nonin tredal tumore”, risponde cosìa un post scritto da un’utente ma diretto a Chiara Ferragni, in cui si alludeva che il rapper milanese avesse usufruito dei favori del suo status di vip per accedere a delle cure tempestive per ilal pancreas operato a marzo 2022. Vi raccomandiamo... "Ho paura di morire": gli audio didallo psicologo prima dell'operazione Nelle ultime storie Instagram il rapper ha pubblicato la seduta fatta il giorno in cui aveva scoperto del suo tumore al pancreas. Tra i singhiozzi... La critica al cantante è arrivata da Serena Mazzini, social media manager, che ha scritto direttamente all’imprenditrice digitale ...

