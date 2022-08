Milan, il club passa al fondo RedBird: closing in corso, in giornata il comunicato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ci siamo per il passaggio di proprietà del Milan. Sono in corso di svolgimento le operazioni di closing con le quali il fondo Elliott cederà il 99,93% delle azioni della società rossonera al fondo RedBird di Jerry Cardinale. E’ previsto in giornata l’annuncio ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ci siamo per ilggio di proprietà del. Sono indi svolgimento le operazioni dicon le quali ilElliott cederà il 99,93% delle azioni della società rossonera aldi Jerry Cardinale. E’ previsto inl’annuncio ufficiale. SportFace.

