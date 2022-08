LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque ritiri per Covid, tra questi Yates e Sivakov (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA CLASSIFICA Vuelta A España 2022 12.39 Cominciato il percorso di trasferimento, da segnalare ben cinque ritiri: Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange) e tre corridori del team Kern Pharma, ovvero Pau Miquel, Roger Adrià ed Héctor Carretero. Tutti ritiri causati da positività al Covid. 12.35 Tra poco partirà ufficialmente la frazione odierna; previsto un solo sprint intermedio, a 10 km dal traguardo. 12.31 Nessuna difficoltà altimetrica in programma quest’oggi, una chance dunque perfetta per le ruote veloci. 12.27 Previsti per i corridori 191,2 chilometri, da Alhama de Murcia a Cabo de Gata. 12.23 Torneranno di scena oggi i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA12.39 Cominciato il percorso di trasferimento, da segnalare ben: Pavel(INEOS Grenadiers), Simon(Team BikeExchange) e tre corridori del team Kern Pharma, ovvero Pau Miquel, Roger Adrià ed Héctor Carretero. Tutticausati da positività al. 12.35 Tra poco partirà ufficialmente la frazione odierna; previsto un solo sprint intermedio, a 10 km dal traguardo. 12.31 Nessuna difficoltà altimetrica in programma quest’, una chance dunque perfetta per le ruote veloci. 12.27 Previsti per i corridori 191,2 chilometri, da Alhama de Murcia a Cabo de Gata. 12.23 Torneranno di scenai ...

