LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1 0-1, US Open 2022 in DIRETTA: il romano si prende d’autorità il secondo set (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 40-30 Scambio lungo e rovescio in rete di Berrettini. 30-30 Dritto lungolinea all’incrocio delle righe di Berrettini. 30-15 Non chiude il punto a rete Grenier, ma lo fa con un bel rovescio incrociato. 15-15 Quinto doppio fallo di Grenier. 15-0 Si ferma in rete il dritto di Berrettini. 1-1 Ottavo ace di Berrettini. 40-15 Settimo ace di Berrettini. 30-15 Berrettini sorprende Grenier con lo slice di rovescio e chiude con lo smash. 15-15 prende una palla altissima Berrettini sul lob di Grenier, ma il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 40-30 Scambio lungo e rovescio in rete di. 30-30 Dritto lungolinea all’incrocio delle righe di. 30-15 Non chiude il punto a rete, ma lo fa con un bel rovescio incrociato. 15-15 Quinto doppio fallo di. 15-0 Si ferma in rete il dritto di. 1-1 Ottavo ace di. 40-15 Settimo ace di. 30-15sorcon lo slice di rovescio e chiude con lo smash. 15-15una palla altissimasul lob di, ma il ...

