L’Inter scaccia i brutti pensieri di Roma | ma la difesa ancora non va | dire ‘no’ ad Acerbi è autolesionismo | Primapagina

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-30 23:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:si sbarazza della Cremonese (3-1),pesnieri maturati anella sconfitta con la Lazio, ma curiosamente segna tre reti in contropiede contro una delle ultime della classe, ovvero la Cremonese di Massimiliano Alvini (l’altra è il derelitto Monza di Giovanni Stroppa). Chiarito che il contropiede non è peccato, e men che mai un sacrilegio calcistico, è difficile spiegare come mai la squadra vicecampione d’Italia abbia comandato il gioco, soprattutto nel secondo tempo, meno di una neopromossa. Intendiamoci:ha strameritato di vincere e forse, con Lautaro dall’inizio (è entrato nel secondo tempo segnando il terzo gol), avrebbe potuto anche farne di più. Quello che si è percepito, tuttavia, è ...

