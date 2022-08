LG | presenta il primo TV OLED pieghevole da 42?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lo straordinario LGFlex offre un’esperienza di gioco personalizzata grazie al grado di curvatura regolabile dello schermo, all’eccellente qualità dell’immagine e a nuove funzionalità di gioco LG Electronics,LGFlex (modello LX3), l’innovativo TV con ilschermo da 42”al mondo. Ideale sia per il gaming sia per godersi i programmi televisivi e i servizi di streaming preferiti,Flex inaugura una nuova era in cui la visione diventa personalizzabile. Lo straordinario schermo del modello LX3, ha infatti un grado di curvatura variabile e può passare da piatto a molto curvo, con un raggio di fino a 900R. Una vera rivoluzione nell’esperienza d’uso grazie alla possibilità di scegliere tra oltre 20 livelli di curvatura in grado ...