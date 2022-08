Leonardo DiCaprio single dopo 4 anni: è finita con Camila Morrone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati: dopo le voci che da un po’ di tempo circolavano sul web, sembrerebbe essere arrivata la conferma dal giornale People, che ha raggiunto fonti vicine alla coppia. dopo quattro anni insieme, nonostante la differenza d’età, il loro amore a quanto pare è giunto al capolinea e il bell’attore è tornato single. Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, perché è finita Quando scoppia una coppia, soprattutto se duratura, non è mai una bella notizia. E tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone sembrava esserci un grandissimo feeling da ormai quattro ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022)si sono lasciati:le voci che da un po’ di tempo circolavano sul web, sembrerebbe essere arrivata la conferma dal giornale People, che ha raggiunto fonti vicine alla coppia.quattroinsieme, nonostante la differenza d’età, il loro amore a quanto pare è giunto al capolinea e il bell’attore è tornato, perché èQuando scoppia una coppia, soprattutto se duratura, non è mai una bella notizia. E trasembrava esserci un grandissimo feeling da ormai quattro ...

lunatiqe : ora anche jungkook sarà too old per leonardo dicaprio - nasoliscio : ho la tl piena PIENA di tweet ironici su leonardo dicaprio e le sue relazioni con le venticinquenni questa cosa mi… - mtvitalia : #LeonardoDiCaprio è tornato single: la sua storia con #CamilaMorrone è finita dopo più di 4 anni - IlPetrolier3 : Ex ragazze di Leonardo DiCaprio cercheranno di riconquistarlo così - adjcov : quando Leonardo DiCaprio capirà che la sua anima gemella è Kate Winslet sarà troppo tardi -