La Samp raggiunge la Lazio | 1-1 con Gabbiadini al 93?

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Al 93' ladoria con Manolosegna il suo primo gol in campionato e acciuffa il pareggio (1-1) contro la, avanti con Immobile al 22' su assist di tacco di Milinkovic Savic. I blucerchiati si tengono vivi grazie ad Audero e al palo e nella ripresa ci provano più di voglia che di idee. I biancocelesti si rammaricano per le occasioni fallite e qualche leziosità di troppo. Mancato l'aggancio alla Roma in testa alla classifica.L'Udinese conferma il suo momento di forma e dopo il successo di Monza si ripete in casa contro la Fiorentina (1-0). Decisivo un gol di Beto nel primo tempo dopo un'iniziativa di Deulofeu che ha strappato il pallone a un distratto Venuti e lo ha appoggiato al compagno a centroarea. Fiorentina pericolosa solo con un colpo di testa di Martinez Quarta respinto da Silvestri. Nel finale annullato il gol ...