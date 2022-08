Keylor Navas - Napoli, c'è ottimismo. Se non arriverà ora, si chiuderà a gennaio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Napoli ha concluso 8 acquisti in questa sessione di mercato e in queste ultime ore spera di chiudere anche per Keylor ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilha concluso 8 acquisti in questa sessione di mercato e in queste ultime ore spera di chiudere anche per...

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Scotto: 'Quasi sfumato Keylor Navas, il Napoli aspetta il 'sì' di Meret al rinnovo' - UgoBaroni : RT @sportli26181512: Napoli-Psg: Fabian Ruiz non basta, Keylor Navas deve ancora aspettare: Ultime ore di calciomercato per l'estate 2022,… - alexsan62753199 : RT @scottotweet: Quasi sfumato l'arrivo di Keylor #Navas e il #Napoli aspetta il sì di #Meret al rinnovo del contratto. 5 anni a 1.5 mln pi… - DomPepeLiberato : RT @audelss: Io e @acuntrora chiediamo umilmente scusa di avervi in qualche modo illuso sulla questione Keylor Navas. Come voi, anche noi,… -