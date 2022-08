Il sorriso di Catherine Deneuve con il suo Leone d’oro alla carriera | ma alla pensione non ci pensa proprio

Leggi su amica

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ed eccola, la Divina di Francia, con ild’oroche la Mostra del cinema di Venezia 2022 le ha tributato. E lei, commossa, ha ringraziato e ricordato la sua lunga storia d’amore col Festival di Venezia. Foto Getty «Io sex symbol? Non lo sono mai stata», diceva oggi appena sbarcataMostra del cinema al Corriere della Sera. Quasi a sfidare l’interlocutore a contraddirla. «Forse a causa del mio aspetto, il fatto di essere bionda…Ma se rivedete delle mie vecchie foto non appaio mai in posa sexy». Lei, la Divina di Francia per una sera diventa unassa. Perché il Festival di Venezia 2022, nella sua serata di apertura, ha festeggiato. Il primo dei due Leoni d’oro ...