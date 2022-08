'Getta via la bottiglia'. Ma estrae il coltello - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo l'aggressione e le minacce l'assessore Simone Bruchi ha allertato i carabinieri per la denuncia Leggi su lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo l'aggressione e le minacce l'assessore Simone Bruchi ha allertato i carabinieri per la denuncia

brescia_roberto : @Sinnerista @janniksin Non ci siamo. Punti letteralmente buttati via ad inizio quarto set. Prima si mette il sicuro… - dedezigile : @79_Sarah_ Getta via la penna e diffondi un sorriso con il minor numero di parole possibile. Il mistero irrita di più gli uomini! - fm347153 : @AntonioGiaffre2 @AngeloCiocca @stgCarver Iniziamo dall'abbigliamento usa e getta...grandi marche...prezzi bassi...… - Tempesta_79 : Quando tutto sta x crollare... Getta via le zavorre.... E torna su... Riprendi a volare... Buon pomeriggio... ?????? - GabiSuzanne : Europa sfama il mondo? No, sfama mercati ricchi del mondo e getta via 88 mln t/anno, 173 kg/persona. Centinaia di m… -