Fratelli Bianchi, colloqui in carcere per preparare la nuova difesa (Di mercoledì 31 agosto 2022) I due di Artena detenuti a Rebibbia hanno incontrato i nuovi legali in vista del possibile Appello e sono tornati fiduciosi. Allo studio tutte le testimonianze che li incastrano Leggi su corriere (Di mercoledì 31 agosto 2022) I due di Artena detenuti a Rebibbia hanno incontrato i nuovi legali in vista del possibile Appello e sono tornati fiduciosi. Allo studio tutte le testimonianze che li incastrano

repubblica : Omicidio Willy, ecco la telefonata che incastra i fratelli Bianchi e smentisce il loro racconto - Corriere : Fratelli Bianchi, colloqui in carcere con i nuovi legali: si prepara la linea di difesa per l’appello - LeviAck8_ : RT @violismo: @LeviAck8_ Ma sono i fratelli bianchi ahahahahsggesyagavw - violismo : @LeviAck8_ Ma sono i fratelli bianchi ahahahahsggesyagavw - gorlez84 : @GiorgiaMeloni Be dai sicuramente i fratelli bianchi dal carcere ti votano... Due animali simili sono con te... -