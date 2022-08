Delitti in Paradiso 11 va in pausa dopo l’uscita di scena di Florence: quando torna in onda su Rai2? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Delitti in Paradiso 11 va in pausa, ma per un periodo molto breve. La commedia poliziesca di BBC One non va in onda su Rai2 il 31 agosto e ripartirà a metà settembre con i restanti episodi della stagione. Delitti in Paradiso 11 non andrà in onda per due settimane dopo il quarto episodio che ha visto l’uscita di scena di uno dei volti principali dello show. Mercoledì scorso è andato in onda l’ultimo episodio di Florence Cassell, la sergente interpretata da Joséphine Jobert, che ha lasciato la serie per la seconda volta. Per il momento la programmazione di Delitti in Paradiso 11 si ferma: saltano gli appuntamenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)in11 va in, ma per un periodo molto breve. La commedia poliziesca di BBC One non va insuil 31 agosto e ripartirà a metà settembre con i restanti episodi della stagione.in11 non andrà inper due settimaneil quarto episodio che ha vistodidi uno dei volti principali dello show. Mercoledì scorso è andato inl’ultimo episodio diCassell, la sergente interpretata da Joséphine Jobert, che ha lasciato la serie per la secvolta. Per il momento la programmazione diin11 si ferma: saltano gli appuntamenti ...

90sguccis : @chiaramiyy si blocca anche a mia madre, che stava guardando delitti in paradiso. allora non è un nostro problema... - crazy_cisco : Ieri platea di prima serata in leggero calo 14,805mil con Rai1 16,55% e Canale5 14,30%. F.lli Caputo 12,7% vs… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 24 agosto 2022: Fratelli Caputo vince di poco su SuperQuark, bene Delitti in Paradiso… - nicolasavoia : Su #Rai3 il film in 1ª tv Ribelli segna 789.000 5,50% Su #Rai2 la puntata in 1ª tv di Delitti in paradiso 1.192.00… - bubinoblog : #ASCOLTITV 24 AGOSTO 2022: L'ULTIMA PUNTATA DI SUPERQUARK, FRATELLI CAPUTO, DELITTI IN PARADISO, LO SPECIALE DELLE… -