Covid, in Cina torna l'incubo lockdown: milioni di persone chiuse in casa. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 31 agosto 2022) torna l'incubo del lockdown nella Cina che ancora insegue il 'contagio zero', approccio abbandonato in Europa ormai da tempo. Il governo ha messo di nuovo milioni di persone in lockdown per contenere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022)l'delnellache ancora insegue il 'contagio zero', approccio abbandonato in Europa ormai da tempo. Il governo ha messo di nuovodiinper contenere ...

