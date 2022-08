Cnn, Trump medita rinvio annuncio corsa 2024 dopo Midterm (Di mercoledì 31 agosto 2022) Donald Trump sta considerando di aspettare dopo le elezioni di Midterm per lanciare la sua terza campagna presidenziale, per le difficolta' giudiziarie legate all'inchiesta sui documenti classificati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Donaldsta considerando di aspettarele elezioni diper lanciare la sua terza campagna presidenziale, per le difficolta' giudiziarie legate all'inchiesta sui documenti classificati ...

iconanews : Cnn, Trump medita rinvio annuncio corsa 2024 dopo Midterm - News24_it : Cnn, Trump medita rinvio annuncio corsa 2024 dopo Midterm - AnnaBassi14 : @_the_lobster_ Fanno paura...come le folle che seguivano Trump nel 2014 e attaccavano fisicamente i giornalisti del… - amenoklean : Si Si anche CNN prima di elezione di Trump dava 10/15 punti a Hillay in più...un classico in USA con i #DEMmerda???? - Luxgraph : Assalto a Capitol Hill, arriva la condanna per fan di Donald Trump #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -