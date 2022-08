Caro bollette, appello dei partiti a Draghi: “Agire subito” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Intervenire subito contro il Caro bollette. Questo l’appello univoco dei partiti al premier Mario Draghi. “Lunedì in Parlamento per approvare norme per cittadini”, chiede Giorgia Meloni. Così come Matteo Salvini, secondo il quale è possibile un maxi-scostamento di bilancio come ai tempi della crisi Covid: “Sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti”. Per Enrico Letta, è “improcrastinabile un intervento”. Mentre per Di Maio. “L’80% delle bollette pagato dallo Stato è un costo che ci possiamo permettere”. Intanto dovrebbe arrivare, via decreto ministeriale, la mini-proroga di altri 15 giorni, fino al 5 ottobre, dello sconto di 30 centesimi per benzina e diesel. E nel giro di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Intervenirecontro il. Questo l’univoco deial premier Mario. “Lunedì in Parlamento per approvare norme per cittadini”, chiede Giorgia Meloni. Così come Matteo Salvini, secondo il quale è possibile un maxi-scostamento di bilancio come ai tempi della crisi Covid: “Sulledi luce e gas apriamoil Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti”. Per Enrico Letta, è “improcrastinabile un intervento”. Mentre per Di Maio. “L’80% dellepagato dallo Stato è un costo che ci possiamo permettere”. Intanto dovrebbe arrivare, via decreto ministeriale, la mini-proroga di altri 15 giorni, fino al 5 ottobre, dello sconto di 30 centesimi per benzina e diesel. E nel giro di ...

