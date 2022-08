Bignami (Fdi): 'La commissione d'inchiesta sul Covid è un atto dovuto' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia, si è espresso a favore di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid da parte dei due governi che si sono succeduti durante i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Galeazzo, deputato di Fratelli d'Italia, si è espresso a favore di unad'sulla gestione della pandemia dida parte dei due governi che si sono succeduti durante i ...

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Bignami (FdI), commissione d’inchiesta su Covid è atto dovuto - vocedelpatriota : Elezioni: Bignami (FdI), commissione d’inchiesta su Covid è atto dovuto - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Bignami (FdI), tutelare ambiente ma no a pregiudiziali ideologiche della sinistra - ariolele : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Bignami (FdI), subito legge per sgombero case occupate - LorenzoCorti1 : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Bignami (FdI), tutelare ambiente ma no a pregiudiziali ideologiche della sinistra -