Biglietti Inter-Bayern Monaco Champions League: prezzi e dove acquistarli (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Inter comincerà il proprio cammino europeo contro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. I nerazzurri ospiteranno una delle squadre favorite per la vittoria finale in un San Siro che si prospetta infuocato: il match si disputerà mercoledì 7 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. La partita arriverà quattro giorni dopo il derby di Milano, che si disputerà sabato 3 settembre alle ore 18, per un tour de force che si protrarrà sino alla sosta per i Mondiali in Qatar. L’Inter è inserita nel girone C di Champions League con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen e per passare agli ottavi di finale ha bisogno di un’impresa. Proprio per questo i tifosi nerazzurri non vogliono mancare a questo primo grandissimo appuntamento europeo e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’comincerà il proprio cammino europeo contro ildi Julian Nagelsmann. I nerazzurri ospiteranno una delle squadre favorite per la vittoria finale in un San Siro che si prospetta infuocato: il match si disputerà mercoledì 7 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. La partita arriverà quattro giorni dopo il derby di Milano, che si disputerà sabato 3 settembre alle ore 18, per un tour de force che si protrarrà sino alla sosta per i Mondiali in Qatar. L’è inserita nel girone C dicon, Barcellona e Viktoria Plzen e per passare agli ottavi di finale ha bisogno di un’impresa. Proprio per questo i tifosi nerazzurri non vogliono mancare a questo primo grandissimo appuntamento europeo e ...

Inter : Biglietti @ChampionsLeague ???? Oggi alle ore 12.00 scatta la vendita libera del mini-abbonamento alle 3 partite del… - sportface2016 : #InterBayernMonaco: tutte le informazioni sui biglietti. Lanciato anche il mini abbonamento per le tre partite casa… - lucadiresta : regà so usciti i biglietti per Inter - Roma dajeeeee ???? - Inter : Biglietti @ChampionsLeague ???? Oggi alle ore 12.00 scatta la vendita libera del mini-abbonamento alle 3 partite del… - LoZenoBruniano : RT @signordominic: @corsaroll @cavs1899 @Inter @OfficialASRoma @acmilan @EuropaLeague Luca nel 2005 hai prenotato i biglietti dell'aereo pe… -