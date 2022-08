Auto elettriche e plug-in - Incentivi dimezzati (ma retroattivi) per il noleggio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fondi dimezzati per le Auto a noleggio e retroattività del bonus per le imprese che operano nella locazione. Sono queste le due ultime novità che emergono dal testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri sui contributi all'Auto datato 4 agosto e firmato dai quattro ministri competenti, che nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A oggi, però, non è del tutto chiaro a che cosa esattamente si riferisca il 50% destinato all'Autonoleggio di cui parla il Dpcm. Secondo alcuni addetti ai lavori, il riferimento sarebbe all'entità dei singoli bonus, che, dunque, risulterebbero dimezzati rispetto a quelli destinati ai privati (da 3 mila a 1.500 euro per le Auto elettriche e da ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fondiper letà del bonus per le imprese che operano nella locazione. Sono queste le due ultime novità che emergono dal testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri sui contributi all'datato 4 agosto e firmato dai quattro ministri competenti, che nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A oggi, però, non è del tutto chiaro a che cosa esattamente si riferisca il 50% destinato all'di cui parla il Dpcm. Secondo alcuni addetti ai lavori, il riferimento sarebbe all'entità dei singoli bonus, che, dunque, risulterebberorispetto a quelli destinati ai privati (da 3 mila a 1.500 euro per lee da ...

