US Open 2022: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di martedì 30 agosto 2022) E’ finalmente giunto il momento degli US Open 2022, quarto ed ultimo slam stagionale di scena a Flushing Meadows. I migliori tennisti, tra circuito Atp e Wta, si affronteranno sul suolo americano per scrivere il loro nome nella storia del tennis. Dopo il trionfo di Daniil Medvedev nell’edizione 2021, altri 127 tennisti sono pronti a contendergli il titolo. Tra questi gli spagnolo Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas e forse il serbo Novak Djokovic. A difendere i colori azzurri ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Per quanto riguarda il torneo femminile, la grande protagonista sarà Serena Williams, all’ultimo torneo in carriera. Per quanto riguarda la favorita, invece, è difficile sbilanciarsi in un pronostico: da tenere d’occhio sicuramente la numero uno al mondo, ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) E’ finalmente giunto il momento degli US, quarto ed ultimo slam stagionale di scena a Flushing Meadows. I migliori tennisti, tra circuito Atp e Wta, si affronteranno sul suolo americano per scrivere il loro nome nella storia del tennis. Dopo il trionfo di Daniil Medvedev nell’edizione 2021, altri 127 tennisti sono pronti a contendergli il titolo. Tra questi gli spagnolo Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, il greco Stefanos Tsitsipas e forse il serbo Novak Djokovic. A difendere i colori azzurri ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Per quanto riguarda il torneo femminile, la grande protagonista sarà Serena Williams, all’ultimo torneo in carriera. Per quanto riguarda la favorita, invece, è difficile sbilanciarsi in un pronostico: da tenere d’occhio sicuramente la numero uno al mondo, ...

