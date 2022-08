“Stava chiedendo aiuto al telefono” Alessia | morta a 23 anni in autostrada | la sua auto in panne | poi la tragedia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Una terribile fatalità che le è costata la vita.Grimaldi ècosì, a 23, per colpa di una grande sfortuna con un tempismo perfetto. Ma cosa è successo praticamente? L’della giovane si è fermata in corsia di sorpasso. La ragazza ha subito provato ad intervenire ma la macchina era oramai ina questo punto prova a chiamare il ragazzo alper chiedere, ma proprio in quel momento arriva un use a tutta velocità che la tampona, facendola sobbalzare a diversi metri dal mezzo. La ragazza di Castel Maggiore (Bologna) èla sera di sabato 27 agosto alle 19 circa, mentrepercorrendo l’A14 in direzione Milano Marittima per raggiungere alcuni amici. La ...