Rebel Wilson e la nuova fidanzata | l’intesa è anche nella testa

(Di martedì 30 agosto 2022) Può darsi. È proprio il caso di chiederselo guardando le immagini die dellaRamona Agruma. Di sicuro, l’attrice e la compagna – fondatrice del marchio di abbigliamento Lemon Ve Limon – hanno gli stessi gusti in fatto di tinta e taglio capelli. Stessa nuance bionda, stessa lunghezza media. Praticamente identiche. E allora la domanda sorge spontanea: che le due fidanzatine si siano incontrate e innamorate grazie allo stesso hairstylist? Probabilmente sì. Del resto, quale luogo migliore del parrucchiere per fare due chiacchiere e conoscersi?e Ramona Agruma, l’hair look è di coppiae laRamona Agruma unite dallo stesso hair look (Ipa) Da quando ha fatto coming out sui social, presentando ai ...