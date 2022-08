Raccolta differenziata di carta in crescita in Friuli Venezia Giulia (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo lo stop pandemico del 2020, nel 2021 il Friuli-Venezia Giulia vede nuovamente crescere la Raccolta differenziata di carta e cartone con oltre 70.000 tonnellate avviate a riciclo e un incremento di circa 570 t (+0,8%) rispetto all’anno precedente. I dati sono rilevati dal 27° Rapporto Annuale sulla Raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. “Nonostante il 2021 sia stato un anno molto incerto per via delle restrizioni e ripartenze dettate dall’uscita dalla pandemia di Covid-19, in Friuli Venezia Giulia la Raccolta è in crescita: ogni ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo lo stop pandemico del 2020, nel 2021 ilvede nuovamente crescere ladie cartone con oltre 70.000 tonnellate avviate a riciclo e un incremento di circa 570 t (+0,8%) rispetto all’anno precedente. I dati sono rilevati dal 27° Rapporto Annuale sullae riciclo die cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. “Nonostante il 2021 sia stato un anno molto incerto per via delle restrizioni e ripartenze dettate dall’uscita dalla pandemia di Covid-19, inlaè in: ogni ...

