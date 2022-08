Probabili formazioni Juve - Spezia | aggiornamenti

(Di martedì 30 agosto 2022) TORINO - Nellantus s ono due i ballottaggi da sciogliere per Allegri : McKennie - Cuadrado; De Sciglio - Rugani. NelloVerde dovrebbe tornare titolare in coppia con Nzola . A centrocampo ...

roma_magazine : SERIE A - Le probabili formazioni di Roma-Monza e Inter-Cremonese - InterMagazine2 : SERIE A - Le probabili formazioni di Roma-Monza e Inter-Cremonese - salvione : Probabili formazioni Napoli-Lecce: aggiornamenti - fisco24_info : Serie A: Roma-Monza e Inter-Cremonese, probabili formazioni: Mourinho fa turn over. Inzaghi con Dzeko. Esordio tra… -

di Roma - Monza. Roma (3 - 4 - 2 - 1) : 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 59 Zalewski; 21 Dybala, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (...TORINO - Nella Juventus s ono due i ballottaggi da sciogliere per Allegri : McKennie - Cuadrado; De Sciglio - Rugani. Nello Spezia Verde dovrebbe tornare titolare in coppia con Nzola . A centrocampo ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...I rossoneri tornano in quello stadio che gli ha regalato, solo qualche mese fa, lo scudetto numero 19, ma privi di Rebic e Origi, infortunati ...