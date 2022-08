Non accetta la figlia: chiude neonata in una scatola e l’abbandona in un parcheggio (Di martedì 30 agosto 2022) Una neonata chiusa in una scatola. E’ il commovente ritrovamento fatto questa mattina all’esterno dell’ospedale San Gerardo di Monza ad opera di un’infermiera. La piccola era in uno scatolino abbandonato sul cofano di una vettura. Quando la sanitaria ha fatto la scoperta, ha subito allertato gli agenti della Questura per avviare le indagini. Monza, neonata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Unachiusa in una. E’ il commovente ritrovamento fatto questa mattina all’esterno dell’ospedale San Gerardo di Monza ad opera di un’infermiera. La piccola era in uno scatolino abbandonato sul cofano di una vettura. Quando la sanitaria ha fatto la scoperta, ha subito allertato gli agenti della Questura per avviare le indagini. Monza,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle non accetta finanziamenti dalle lobby. Se anche tu vuoi essere #DallaParteGiusta aiutaci con… - LegaSalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… - GesAU_it : MIA AMATA FIGLIA PREDILETTA, NON SI DEVE MAI TEMERE LA MORTE, SE SI ACCETTA LA MIA MORTE SULLA CROCE. - Angelo006100 : @TempiSono @FratellidItalia @linolamb E chi non vota accetta passivamente!!! - pazzamentejuve : @respirante4 proprio così. Guarda Milik, guarda Paredes. Gente che vuole venire a tutti i costi, non uno che prima… -