Milan, Abate: ‘Contento per i ragazzi, siamo sulla strada giusta’ (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo l’importante successo ottenuto contro il Cesena, il tecnico della Primavera del Milan Ignazio Abate parla così ai canali ufficiali... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo l’importante successo ottenuto contro il Cesena, il tecnico della Primavera delIgnazioparla così ai canali ufficiali...

tvdellosport : ??PRIMAVERA 1, CINQUINA DEL MILAN AL CESENA Prima vittoria per i rossoneri di Ignazio Abate che si sono imposti su… - sportli26181512 : Abate: 'Contento per i ragazzi, abbiamo approciato bene al match. Siamo sulla strada giusta': Intervistato dai cana… - max_abate : @Arturo_Parisi Sembra un manifesto di Lercio..rosso nero come il Milan...parte rossa con Marco Van Basten...parte n… - PianetaMilan : .@acmilan Primavera, le parole di #Abate dopo la vittoria per 5-1 contro il #Cesena #ACMilan #Milan #SempreMilan - la_rossonera : RT @SempreMilanit: ??? Finalmente arrivano i tre punti per il #MilanPrimavera #SempreMilan #Milan -