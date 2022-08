LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: pazzesco primo intermedio di Evenepoel, Cavagna rimane leader al traguardo (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 17.10 Questi i riferimenti degli uomini di classifica al primo intermedio: 1 Evenepoel Remco 11.05,930 56.222 3 SIVAKOV Pavel 11.26,59 +21? 4 ROGLI? primož 11.26,64 +21? 5 YATES Simon 11.28,08 +23? 6 MAS Enric 11.29,73 +24? 8 LÓPEZ Miguel Ángel 11.32,15 +27? 12 RODRÍGUEZ Carlos 11.35,19 +30? 13 ARENSMAN Thymen 11.37,60 +32? 15 AYUSO Juan 11.38,14 +33? 20 ALMEIDA João 11.44,54 +39? 17.07 REMCO Evenepoel ESAGERATO! Un tempo assurdo il suo dopo 10.5 km: 11’05! 21” meglio di tutti gli altri! 17.05 11’29” per Enric Mas al primo intermedio. Soli 3” di ritardo da Cavagna e Roglic. 17.04 ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.10 Questi i riferimenti degli uomini di classifica al: 1Remco 11.05,930 56.222 3 SIVAKOV Pavel 11.26,59 +21? 4 ROGLI?ž 11.26,64 +21? 5 YATES Simon 11.28,08 +23? 6 MAS Enric 11.29,73 +24? 8 LÓPEZ Miguel Ángel 11.32,15 +27? 12 RODRÍGUEZ Carlos 11.35,19 +30? 13 ARENSMAN Thymen 11.37,60 +32? 15 AYUSO Juan 11.38,14 +33? 20 ALMEIDA João 11.44,54 +39? 17.07 REMCOESAGERATO! Un tempo assurdo il suo dopo 10.5 km: 11’05! 21” meglio di tutti gli altri! 17.05 11’29” per Enric Mas al. Soli 3” di ritardo dae Roglic. 17.04 ...

propapkebap : Vuelta stage 10 live: Cavagna @18 - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Remi Cavagna in testa alla cronometro - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alic… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… -