LeBron e Yankees scommettono sul Milan. Rossoneri sempre più americani (Di martedì 30 agosto 2022) È un Milan a tinte sempre più italoamericane. Secondo l'indiscrezione riportata dal Financial Times, infatti, nell'acquisizione da 1,2 miliardi di euro del club rossonero da parte della RedBird Capital di Gerry Cardinale, rientreranno anche diversi soci di lusso: la superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James e il rapper Drake su tutti. La loro non sarebbe però una partecipazione attiva. Da quanto si apprende, nella rete di investitori del nuovo proprietario del Milan presenzierebbe anche Main Street Advisors, un fondo di investimento con sede a Los Angeles nel quale spiccano come soci non solo la stella Nba e Drake, ma anche il produttore musicale Jimmy Iovine. LeBron James, già interessato al mondo del calcio per l'investimento effettuato per la sua squadra del cuore, il Liverpool, ora si appresta ...

