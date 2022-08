Le città di Paolo Rossi unite in un memorial a lui dedicato - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 30 agosto 2022) L'evento si terrà a Bucine (Arezzo). La moglie, Federica Cappelletti: 'L'intento è regalare ai giovani il sogno di giocare a calcio, con i valori di ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 agosto 2022) L'evento si terrà a Bucine (Arezzo). La moglie, Federica Cappelletti: 'L'intento è regalare ai giovani il sogno di giocare a calcio, con i valori di ...

Perugia : Le città di Paolo Rossi per memorial a lui dedicato: In campo giovani di Bucine, Prato, Vicenza e Perugia… - qn_lanazione : Le città di #PaoloRossi unite in un memorial a lui dedicato - umbriajournal_ : Le città di Paolo Rossi per memorial dedicato al grande campione - AnsaVeneto : Le città di Paolo Rossi per memorial a lui dedicato. In campo giovani di Bucine, Prato, Vicenza e Perugia #ANSA - AnsaToscana : Le città di Paolo Rossi per memorial a lui dedicato. In campo giovani di Bucine, Prato, Vicenza e Perugia #ANSA -