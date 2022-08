La Russia dice addio a Gorbaciov (Di martedì 30 agosto 2022) L’ex presidente dell’Urss, Mikhail Gorbaciov, è morto all’età di 92 anni. Lo ha reso noto l’agenzia russa Tass, sottolineando che l’ex presidente che mise fine alla guerra fredda è deceduto nell’ospedale dov’era ricoverato. Mikhail Sergeevich Gorbaciov è stato l’ultimo segretario generale del Partito Comunista sovietico e ultimo presidente dell’Urss. Il suo nome rimane associato alle due parole con cui cercò, senza riuscirci, di riformare il sistema: Glasnost e Perestroika, trasparenza e ricostruzione. Innescò l’opposto: dopo la breve parentesi dei primi anni Novanta, in Russia le dinamiche delle élite al potere rimangono opache, come in molte delle altre repubbliche, e il sistema sovietico si sbriciolò in poche settimane nel 1991, sotto i suoi occhi impotenti. E’ rimasto per i russi colui che ha distrutto l’Unione delle Repubbliche ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) L’ex presidente dell’Urss, Mikhail, è morto all’età di 92 anni. Lo ha reso noto l’agenzia russa Tass, sottolineando che l’ex presidente che mise fine alla guerra fredda è deceduto nell’ospedale dov’era ricoverato. Mikhail Sergeevichè stato l’ultimo segretario generale del Partito Comunista sovietico e ultimo presidente dell’Urss. Il suo nome rimane associato alle due parole con cui cercò, senza riuscirci, di riformare il sistema: Glasnost e Perestroika, trasparenza e ricostruzione. Innescò l’opposto: dopo la breve parentesi dei primi anni Novanta, inle dinamiche delle élite al potere rimangono opache, come in molte delle altre repubbliche, e il sistema sovietico si sbriciolò in poche settimane nel 1991, sotto i suoi occhi impotenti. E’ rimasto per i russi colui che ha distrutto l’Unione delle Repubbliche ...

