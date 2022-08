La coppia gay offesa e derisa in spiaggia dai clienti dello stabilimento (Di martedì 30 agosto 2022) Un nuovo (e vergognoso) episodio di omofobia ha avuto luogo a luglio sulle spiagge toscane, più nello specifico in un lido a Rosignano Marittimo (Livorno). I protagonisti della vicenda sono l’imprenditore tessile toscano 48enne Sendi Severini e il fidanzato Jonathan Giaconi, 38 anni, una coppia gay che ha raccontato quanto accaduto al quotidiano La Nazione per “sensibilizzare l’opinione pubblica”. Severini ha detto: “A 48 anni sono stato vittima di bullismo insieme al mio compagno. Siamo stati derisi, indicati e presi in giro per tutta l’estate. Sabato scorso ci hanno intimato di non tenerci per mano davanti alle persone in spiaggia perché ‘dà fastidio'”. coppia gay discriminata in spiaggia, il racconto di Sendi Severini: “Io e Jonathan non siamo mostri” Il racconto di Sendi Severini sulle discriminazioni subite col ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Un nuovo (e vergognoso) episodio di omofobia ha avuto luogo a luglio sulle spiagge toscane, più nello specifico in un lido a Rosignano Marittimo (Livorno). I protagonisti della vicenda sono l’imprenditore tessile toscano 48enne Sendi Severini e il fidanzato Jonathan Giaconi, 38 anni, unagay che ha raccontato quanto accaduto al quotidiano La Nazione per “sensibilizzare l’opinione pubblica”. Severini ha detto: “A 48 anni sono stato vittima di bullismo insieme al mio compagno. Siamo stati derisi, indicati e presi in giro per tutta l’estate. Sabato scorso ci hanno intimato di non tenerci per mano davanti alle persone inperché ‘dà fastidio'”.gay discriminata in, il racconto di Sendi Severini: “Io e Jonathan non siamo mostri” Il racconto di Sendi Severini sulle discriminazioni subite col ...

