Inter, Lukaku out per un mese: salterà 4 partite in campionato (compreso il derby) e due in Champions League

Romelu Lukaku salta il derby: ora è ufficiale. Il belga si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema post sfida con la Lazio. I test medici hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Il problema costringe il giocatore, che verrà rivalutato la prossima settimana, a dire addio a diverse partite. Il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, nel weekend del 24 e 25 settembre. "Romelu Lukaku si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell'allenamento di ieri mattina. – si legge nel comunicato dell'Inter – Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

