Inter, Gosens è ai margini e può partire: già deciso il sostituto (Di martedì 30 agosto 2022) Il rappresentante del Bayer infatti, arrivato a Milano , come riportato dalla Gazzetta dello Sport si è visto rifiutare non una ma due offerte dai nerazzurri, che del resto non potevano essere ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 30 agosto 2022) Il rappresentante del Bayer infatti, arrivato a Milano , come riportato dalla Gazzetta dello Sport si è visto rifiutare non una ma due offerte dai nerazzurri, che del resto non potevano essere ...

Glongari : #Inter sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin #Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispett… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, incontro con il Bayer Leverkusen per #Gosens Offerto prestito oneroso con obbligo a 28 m… - FBiasin : “#Inter, incontro con il #BayerLeverkusen per #Gosens: offerto prestito oneroso con obbligo a 28 milioni di euro”.… - Vincenzo140893 : RT @mirkonicolino: #Gosens vicino al #BayerLeverkusen: andato via #Perisic, le cose per lui all'#Inter non sono cambiate. Come spesso accad… - Albarien : RT @ArenaRosario: Ammiro chi da dopo il Covid sta a prendersela con i dirigenti, Inzaghi o giocatori...da due anni non c'è più programmazio… -