Incidenti sul lavoro, Inail: "Nei primi sette mesi dell'anno 441mila denunce: +41% sul 2021. In calo i casi mortali: 569 (-16%)" (Di martedì 30 agosto 2022) Nei primi sette mesi del 2022 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail sono state 441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con esito mortale (-16%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate: 36.163 (+6,8%). Rispetto allo stesso periodo 2021, si registra un deciso aumento delle denunce di infortunio – sia in occasione di lavoro sia in itinere – e un calo di quelle mortali per il notevole minor peso delle morti da contagio, spiega l'istituto. Poco dopo la diffusione dei dati è arrivata la notizie di un nuovo incidente: un operaio 32enne che lavorava all'installazione di reti paramassi ad Averara, nella ...

