Femminicidio Matteuzzi | il sindaco di Bologna contro le istituzioni | «Troppo lente | gli allarmi vanno presi sul serio»

(Di martedì 30 agosto 2022) L’omicidio di Alessandra, avvenuto il 23 agosto scorso ad opera dell’ex compagno, Giovanni Padovani, ora in carcere, ha riacceso i riflettori sul problema della tutela delle donne da parte delle. E’ proprio ildi, Matteo Lepore, a mettere l’accento su questa criticità dopo aver visitato la Certosa del capoluogo emiliano per portare l’ultimo saluto alla donna: «Il codice rosso è stato istituito, ma ancoratempo passa tra quando le segnalazioni ci sono a quando leproteggono le donne», fa notare Lepore. «Ci sono stati casi in cui lesono intervenute, ma non basta. Questo è un caso nel quale prima della denuncia, che è avvenuta qualche giorno prima del, ci sono state delle ...

bizcommunityit : Femminicidio Bologna, una folla commossa al funerale di Alessandra Matteuzzi - Piergiulio58 : Femminicidio Bologna, ultimo saluto a Alessandra Matteuzzi: il dolore della sorella, sorretta da amici e parenti. - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Femminicidio Bologna, una folla commossa al funerale di Alessandra Matteuzzi #femminicidiobologna #alessandramatteuzz… - infoitinterno : Femminicidio Bologna, ultimo saluto a Alessandra Matteuzzi: il dolore della sorella, sorretta da amici e parenti - emmeu9 : RT @localteamtv: Femminicidio Matteuzzi: l'ultimo saluto a Bologna #bologna #funerali #Matteuzzi #localteam -

Lultimo saluto 30 agosto 2022 17:55Bologna, una folla commossa al funerale di Alessandra- - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...... promotrici della fiaccolata, per ricordare Alessandrae tutte le donne vittime di ...e violenze, Lepore: 'Comune sarà parte civile, Bologna non si volta dall'altra parte' ...Gli amici, i parenti e i conoscenti hanno salutato per l’ultima volta Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa sotto casa ...Intanto martedì è stata la giornata del dolore, in occasione dell'ultimo saluto alla donna. "Il tuo ricordo resterà per sempre nei nostri cuori, più forte di qualsiasi abbraccio, più forte di qualsias ...