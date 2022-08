Federico Fashion Style in ospedale dopo un trattamento estetico: “Vivevo da anni un disagio” (Di martedì 30 agosto 2022) Con una foto postata sui social dall’ospedale, Federico Fashion Style informa i suoi fan di quello che sta succedendo e per prima cosa rassicura tutti. Non sta male: ha solo fatto un intervento chirurgico che da tempo avrebbe voluto fare e come succede in questi casi, ci saranno dei giorno duri in vista della riabilitazione. E’ stato proprio il Lauri a raccontare quello che sta succedendo e ha spiegato al milione di follower che lo segue: “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo..”. Poi Federico, ha spiegato di che cosa si tratta: “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, Vivevo in questa condizione che mi creava disagio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 agosto 2022) Con una foto postata sui social dall’informa i suoi fan di quello che sta succedendo e per prima cosa rassicura tutti. Non sta male: ha solo fatto un intervento chirurgico che da tempo avrebbe voluto fare e come succede in questi casi, ci saranno dei giorno duri in vista della riabilitazione. E’ stato proprio il Lauri a raccontare quello che sta succedendo e ha spiegato al milione di follower che lo segue: “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo..”. Poi, ha spiegato di che cosa si tratta: “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale,in questa condizione che mi creava...

