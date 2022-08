Elezioni 2022, Fratoianni: “Jet privati provocazione per sollevare problema” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “È del tutto evidente che non si può risolvere il problema dell’emergenza climatica con la nostra proposta sui jet privati, però poniamo un problema: oggi un cittadino comune di questo Paese a esempio non può entrare nei centri abitati con la propria auto perché inquinante, ed è comprensibile il motivo. Trovo invece meno comprensibile che una persona usi un jet privato per andare a farsi un aperitivo sapendo che quel volo inquina quanto quattro persone con i trasporti che utilizzano per un intero anno”. Lo afferma il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di “Omnibus”. “Peraltro – prosegue il capolista alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra in Toscana – è lo stesso governo liberale francese di Macro ad aver posto in Europa questo tema sulla regolamentazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “È del tutto evidente che non si può risolvere ildell’emergenza climatica con la nostra proposta sui jet, però poniamo un: oggi un cittadino comune di questo Paese a esempio non può entrare nei centri abitati con la propria auto perché inquinante, ed è comprensibile il motivo. Trovo invece meno comprensibile che una persona usi un jet privato per andare a farsi un aperitivo sapendo che quel volo inquina quanto quattro persone con i trasporti che utilizzano per un intero anno”. Lo afferma il segretario di Sinistra Italiana, Nicoladai microfoni de La7 nel corso di “Omnibus”. “Peraltro – prosegue il capolista alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra in Toscana – è lo stesso governo liberale francese di Macro ad aver posto in Europa questo tema sulla regolamentazione ...

