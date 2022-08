Chiara Nasti e Zaccagni, l'influencer rivela il nome del bebè in arrivo - E sul web è già polemica sulla scelta (Di martedì 30 agosto 2022) Da quando ha annunciato la gravidanza, l'ex naufraga dell''Isola dei Famosi' è stata più volte travolte dalle critiche degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 agosto 2022) Da quando ha annunciato la gravidanza, l'ex naufraga dell''Isola dei Famosi' è stata più volte travolte dalle critiche degli ...

812Tom : RT @PBItaliana: Chiara NASTI - lacittanews : Chiara Nasti, al settimo mese di gravidanza, e Mattia Zaccagni hanno scelto il nome che daranno al loro primogenito… - infoitcultura : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, svelato il nome del bebè in arrivo! - infoitcultura : Chiara Nasti, ecco il nome che ha scelto per il bebè in arrivo! - infoitcultura : Chiara Nasti e Zaccagni, il nome del figlio fa scoppiare la polemica -