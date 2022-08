Caso Pogba | la Procura di Torino ha deciso | aperto un procedimento

(Di martedì 30 agosto 2022), ladiapre unsulla vicenda. Le ultime notizie sulla vicenda che sta colpendo il francese Ladihadi aprire ungiudiziario riguardante il. Come noto, il centrocampista della Juve ha denunciato alla polizia francese di aver subito tentativi di ricato da parte del fratello Mathias e di un gruppo di suoi amici di infanzia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, tuttavia, gli inquirenti italiani non conoscono ancora le ipotesi di reato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

