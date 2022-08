Assegnazione provvisoria: maggiore umanità, equità ed attenzione nei confronti dei docenti fuorisede. Le richieste del CNDDU (Di martedì 30 agosto 2022) Il Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei Diritti Umani, sta in questi giorni ricevendo tantissime segnalazioni sullo stato di malessere dei docenti dopo le operazioni di mobilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Il Coordinamento Nazionale deidella disciplina dei Diritti Umani, sta in questi giorni ricevendo tantissime segnalazioni sullo stato di malessere deidopo le operazioni di mobilità. L'articolo .

orizzontescuola : Assegnazione provvisoria: maggiore umanità, equità ed attenzione nei confronti dei docenti fuorisede. Le richieste… - scuolainforma : CNDDU su assegnazione provvisoria interprovinciale: ‘Maggiore umanità, equità ed attenzione nei confronti dei docen… - lacittanews : Di Nino Sabella I docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono sottoposti al vinco… - zazoomblog : Docenti neoimmessi in ruolo 2020-21 e vincolo triennale come si conta anno in assegnazione provvisoria? Trasferimen… - orizzontescuola : Docenti neoimmessi in ruolo 2020/21 e vincolo triennale, come si conta anno in assegnazione provvisoria? Trasferime… -