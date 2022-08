Aegerter Vs Granado: a chi andrà il titolo della MotoE 2022? (Di martedì 30 agosto 2022) Dominique Aegerter, 194 punti. Eric Granado, 176,5 punti . Con ancora 50 punti da assegnare, la MotoE tiene la "faccenda" titolo ancora aperta, con lo svizzero e il brasiliano nella contesa finale ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) Dominique, 194 punti. Eric, 176,5 punti . Con ancora 50 punti da assegnare, latiene la "faccenda"ancora aperta, con lo svizzero e il brasiliano nella contesa finale ...

EpaddockIT : Finale di stagione per la MotoE ?? World Cup a Misano con la sfida per il titolo tra Aegerter e Granado. Questo il… - DomiAegerter77 : RT @EpaddockIT: Doppo podio nel GP d'Austria ???? della MotoE ?? per Dominique Aegerter. Lo svizzero resta leader del campionato ma vede il v… - astaparer : RT @EpaddockIT: Doppo podio nel GP d'Austria ???? della MotoE ?? per Dominique Aegerter. Lo svizzero resta leader del campionato ma vede il v… - EpaddockIT : Doppo podio nel GP d'Austria ???? della MotoE ?? per Dominique Aegerter. Lo svizzero resta leader del campionato ma v… - astaparer : RT @EpaddockIT: La classifica della MotoE ?? World Cup 2022 dopo il GP d'Austria vede Dominique Aegerter primo in lotta con Eric Granado. h… -